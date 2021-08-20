Певица Азиза впервые вышла замуж, избранником 57-летней артистки стал 37-летний итальянский ресторатор Александро Лортэ. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Как сообщает издание, пара расписалась в ЗАГСе подмосковного Сергиева Посада. На церемонии Азиза появилась в свадебном платье от дизайнера Аники Керимовой, дополнила образ пышная юбка и восточная чалма.

«Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой», — рассказала изданию Керимова.

На свадьбе присутствовали родственники и близкие друзья пары.

Ранее сообщалось, что актриса Ирина Горбачева вышла замуж за солиста Quest Pistols Антона Савлепова. О романе 33-летней Ирины Горбачевой и 33-летнего Антона Савлепова СМИ сообщили в начале 2021 года. Они познакомились во время съемок клипа Quest Pistols. До отношений с Савлеповым актриса была замужем за актером Григорием Калининым.