«МК» и «Дождь» опровергли причастность к созданию фейкового аккаунта Серебрякова

В редакциях «Московского Комсомольца» и «Дождя» сообщили «Газете.Ru», что журналисты изданий не имеют отношения к созданию и ведению фейкового Instagram-аккаунта актера Алексея Серебрякова. Согласно главреду «МК» Павлу Гусеву, он еще не решил, будет ли судиться с мошенниками, обвинившими журналистов в публикации постов от имени Серебрякова, однако точно собирается «набить им харю».

«Журналисты «МК» к этому не имеют никакого отношения. Мы уже пригласили специалистов и сами работаем. Постараемся найти мошенников. Как только их найдем, я лично набью им харю. Я харю набью, слышите меня? А дальше уже посмотрим, будем судиться или нет», — сказал он.

В свою очередь главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что не собирается искать обманщиков и принимать против них какие-то меры. По словам журналиста, эта ситуация не стоит внимания.

«Мне кажется, что это ерунда. Это маленький аккаунт с шестью тысячами подписчиков — какая-то мелкая возня. Мне кажется, что реагировать на это нет никакого смысла, — сказал Дзядко. — В интернете пишут очень много неправды. Если на каждую из них реагировать, не останется времени ни на что. К счастью, на этот аккаунт отреагировало мало людей, поэтому мне кажется, что лучшее действие — это игнорирование».

Вечером 19 августа Илья Найшуллер, Александр Дьяченко и другие знаменитости опубликовали в Instagram видеообращение от Алексея Серебрякова. Актер попросил поклонников пожаловаться на его фейковый аккаунт, набравший более 6 тыс. подписчиков. По словам Серебрякова, сам он не пользуется соцсетями. Позднее на фейковой странице появился пост с заявлением о том, что аккаунт создали журналисты «МК» и «Дождя» в качестве «эксперимента».