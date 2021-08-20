Хор Турецкого и Тамара Гвердцители выступят на фестивале «Спасская башня» в качестве специальных гостей, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

«Музыкальный марафон Хора Турецкого и Soprano Турецкого «Песни Победы» (Unity Songs), получит продолжение на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Артисты выступят на Красной площади 1 сентября. В этом году «Песни Победы» будут особенно актуальны, поскольку главной темой фестиваля «Спасская башня» в 2021 году станет «Время, Музыка и Мир», — рассказали в дирекции.

Для Тамары Гвердцители «Спасская башня 2021» станет шестым фестивалем.

«Певица, которая принимает участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с 2015 года, будет радовать зрителей своими выступлениями с 27 августа по 3 сентября», — пояснили в дирекции.

Ранее стало известно, что Тилль Линдеманн станет хедлайнером «Спасской башни» в Москве.