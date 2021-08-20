В России выйдет первый фильм о событиях гражданской войны в Сирии

В России 7 октября состоится премьера первого фильма, посвященного событиям гражданской войны в Сирии — он будет посвящен памяти военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инессу Юрченко.

«Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия», — рассказала Юрченко.

По ее словам, у фильма будет три главных героя — один будет олицетворять погибшего летчика, второй — выжившего штурмана, а третий станет собирательным образом офицеров и бойцов спецназа, которые осуществляли спасательную операцию.

Инесса Юрченко уточнила, что фильм не является автобиографическим пересказом событий, однако все детали трагедии были соблюдены с максимальной точностью.

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