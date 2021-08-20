Селена Гомез рассказала, что стало ключом к ее психическому здоровью

Певица и актриса Селена Гомез заявила, что заново открыла для себя радость творческой работы во многом благодаря тому, что она отказалась от социальных сетей.

В интервью журналу Elle 29-летняя Гомез подробно рассказывает о новых карьерных достижениях, а также о внимании общественности, с которым она столкнулась после ряда проблем с психическим и физическим здоровьем.

«Моя [системная красная] волчанка, трансплантация почки, химиотерапия, психическое заболевание... все это, честно говоря, должно было меня выбить из колеи. Каждый раз, когда я через что-то проходила, думала: «Что в этот раз? С чем мне еще придется иметь дело?», — сказала актриса.

В 2014 году Гомез узнала, что у нее волчанка, а четыре года спустя ей поставили диагноз «биполярное аффективное расстройство». Гомес призналась, что тогда почувствовала облегчение, после того как узнала вердикт врачей, однако ее сильно огорчило то, что ее здоровье привлекло внимание в соцсетях и таблоидах.

Четыре года назад она была самым популярным человеком в Instagram — и все же, будучи любимой миллионами поклонников, она рассказал. что боролась с негативом, который часто всплывал в комментариях.

Хотя Гомез и использует Instagram и Twitter для поощрения принятия себя и других целей, она часто делает это косвенно. В своем интервью она рассказала, что с 2017 года предоставляет изображения и цитаты своему ассистенту, который размещает их в соцсетях от ее имени.

По ее словам, отказ от соцсетей позволил сосредоточиться на проектах и ​​делах, которые затрагивали ее лично. Одним из примеров является кулинарный сериал HBO Max «Селена + шеф », который, как сообщается, помог собрать $360 000 для 23 некоммерческих организаций за два сезона.

Отсутствие доступа к социальным сетям также научило Гомез быть более внимательной.

«У меня нет их в телефоне, поэтому и нет соблазна. Мне внезапно пришлось научиться быть с собой. Это сначала раздражало, потому что раньше я мог часами смотреть на жизни других людей», — сказала она.

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