Известный комик рассказал об испорченном выступлении на КВН

Комик Андрей Бебуришвили принял участие в YouTube-шоу «Мне не смешно», в котором рассказал о том, как один из членом его команды КВН «Оптимус Прайм» во время выступления забыл важное слово и испортил этим весь номер.

Артист заявил, что все игроки КВН, особенно молодые и неопытные, обычно сильно волнуются перед выходом на сцену.

«У нас был такой чувак Амир. У него была реплика «Пожар, пожар!». Он должен был пробежать из кулисы в кулису и крикнуть это», — рассказал Бебуришвили.

По словам комика, его партнер по команде репетировал эти слова на протяжении двух месяцев, но во время игры он растерялся и забыл их.

Он бежит из кулисы в кулису и такой [кричит]: «Паника, паника!» А шутка была на пожар», — продолжил Бебуришвили, добавив, что поступок Амира сильно удивил остальных участников команды.

Ранее российский комик Евгений Чебатков вспомнил историю о том, как его пытались «завербовать» в КВН.