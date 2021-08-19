Супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка

Жена актера Джейсона Стейтема, британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли объявила, что ждет второго ребенка. «Ангел» Victoria's Secret опубликовала снимок в положении в своем Instagram.

«Та дааааа !!», — гласит подпись к фотографии, которую Хантингтон-Уайтли сопроводила хештегом #round2 и тремя эмодзи с малышами.

Первенец пары Джек родился в 2017 году. Фотографии сына в профиле Хантингтон-Уайтли большая редкость, обычно она не выкладывает снимки с его лицом. А Джейсон Стейтем и вовсе не имеет аккаунта в Instagram.

Ранее звезда «Каспера» и «Семейки Аддамс» актриса Кристина Риччи рассказала, что ждет второго ребенка. Она поделилась в своем Instagram снимком УЗИ, на котором можно рассмотреть плод на большом сроке беременности. Риччи не стала уточнять, кто отец ребенка. При этом ее стилист Марк Хэмптон также поделился снимками ее УЗИ с той же подписью.