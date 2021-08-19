Получающий огромные гонорары Дэниел Крейг оставит детей без наследства

Звезда «бондианы» Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям наследства.

У 53-летнего актера есть 3-летняя дочь от супруги, актрисы Рейчел Вайс, и взрослая дочь Элла, рожденная в предыдущем браке. Говоря о своем отношении к наследству, он привел в пример американского сталепромышленника Эндрю Карнеги. «Есть же старая пословица: если умираешь богатым, ты дурак. Карнеги отдал, в переводе на современные деньги, $11 млрд. Вот как он был богат — а что-то, думаю, он приберег для себя», — цитирует артиста The Sun.

Он также назвал традицию передачи наследства безвкусной. «Моя философия такова: избавься от этого или отдай, прежде чем умрешь», — сказал Крейг.

Ранее Дэниел Крейг возглавил топ самых высокооплачиваемых актеров Голливуда — издание Variety сообщило, что в 2021 году его гонорары за фильмы достигли $100 млн. Это вдвое больше, чем у занимающего вторую строчку в топе Дуэйна «Скалы» Джонсона.