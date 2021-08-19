Николь Кидман разрешили приехать в Гонконг без соблюдения обязательного карантина

Несмотря на жесткие ограничения на въезд из-за пандемии коронаврусной инфекции, власти Гонконга разрешили австралийской актрисе Николь Кидман приехать на съемки, пропустив обязательный карантин. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, власти Гонконга не стали открыто заявлять о том, что позволили голивудской звезде нарушить правила. По их словам, они просто предоставили группе зарубежных киноделов специальное разрешение на пропуск карантина «для выполнения определенной профессиональной работы».

О том, что Кидман находится в Гонконге, СМИ сообщили еще на прошлой неделе. Актрису заметили, когда она ходили за покупками, а также видели ее на съемочной площадке. Известно, что она прибыла в административный район Китая для работы над сериалом «Экспаты» от Amazon.

На данный момент Гонконг использует пятиуровневую систему деления стран, чтобы обеспечить защиту населения от распространения COVID-19. Прибывшие в регион из государств с «высоким» и «очень высоким» риском заражения обязаны соблюдать трехнедельный картин даже в том случае, если у них есть прививка от коронавируса. С 16 июля такие требования введены в том числе и для прибывших из России.