«Я не толкала ребенка»: жена арбитра Безбородова — об избиении сына Пьехи

Супруга арбитра Владислава Безбородова Ирина в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» впервые публично прокомментировала избиение сына Стаса Пьехи, в котором ее обвиняет артист.

По словам Безбородовой, она попросила своего сына Гришу не дружить с Петей, сыном Пьехи, потому что дети вместе испачкали чужой дом краской. «Я не толкала ребенка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома. Тогда Пете было запрещено заходить к нам в коттедж», — признала она.

Женщина признает, что вышла из себя, и утверждает, что сразу же извинилась перед родителями мальчика, который после встречи с ней был вынужден лечиться в больнице — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра

Ранее Стас Пьеха сказал, что супруга футбольного арбитра Безбородова должна получить справедливое наказание за избиение его сына.