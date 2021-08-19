Назван гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в Театре Ермоловой

Актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина назвала гонорар, который, по ее словам, получает художественный руководитель учреждения культуры Олег Меньшиков за выход на сцену в одном спектакле.

Это, утверждает она, 103 тыс. руб. «Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста», — цитирует артистку kp.ru.

По информации Бурхановой-Калининой, выход на сцену руководителя московского Et Cetera Александра Калягина стоит 60 тыс. руб. Сама она за выход на сцену получает 2 тыс. руб. «Непонятно, зачем наше руководство говорит о трудном экономическом положении, когда получает из бюджета театра бешеные деньги», — рассуждает она.

Ранее худрук принял решение о сокращении более двадцати актеров Театра имени Ермоловой, сославшись на тяжелую финансовую ситуацию в культурном учреждении. Некоторые актрисы театра жалуются, что им не дают ролей после декрета.