Земфира рассказала о нежелании давать концерты

Певица Земфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала пост, в котором высказалась по поводу отмены ее выступления на испанском фестивале.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — написала певица.

Она отметила, что ей нравится «музицировать», а некоторые репетиции бывают круче, чем концерт. Но при этом Земфира устала работать «вхолостую».

На этот год у певицы были большие планы и надежды, в числе которых уже вышедший новый альбом. Но при этом – «ноль концертов», подчеркивает Земфира.

В заключении она попросила сделать своих фанатов прививку от коронавирусной инфекции.

Ранее Земфира выпустила мини-альбом «Ах» без предварительного анонса.

Запись состоит из четырех песен — «Ах», «Почта», «Мелодрама» и композиции «Гудбай», уже известной поклонникам певицы.

Это уже третий релиз певицы за год. До этого она выпустила саундрек к фильму Ренаты Литвиновой и альбом «Бордерлайн».