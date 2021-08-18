50 Cent снимет Эминема в сериале о преступниках

Рэпер Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) сыграет в сериале Black Mafia Family, передает The Wrap.

Продюсером проекта станет рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джеймс Джексон). Главные герои сериала — братья, создавшие в 1980-х преступную группировку Black Mafia Family.

Эминему досталась небольшая роль мужчины, известного как «белый парень Рик». Рик стал самым молодым осведомителем ФБР в истории США, он начал сотрудничать с бюро, будучи подростком. «Мы не смогли бы снять сериал о событиях в Детройте, не привлекая к работе легенду, каковой является Эминем», — сказал 50 Cent.

В 2002 году Эминем сыграл главную роль в драме «8 миля». Написанный для картины трек Lose Yourself в 2003 получил премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».

Ранее сообщалось, что бывшая жена Эминема попыталась покончить с собой.