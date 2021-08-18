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Концерт Моргенштерна в Красноярске потребовали отменить

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Мэр Красноярска Сергей Еремин на встрече с журналистами прокомментировал предложение местных активистов отменить концерт рэпера Моргенштерна, запланированный на 26 сентября.

Он отметил, что глава города не может отменять концерты – это не входит в компетенции муниципальных властей. «Для этого есть компетентные органы, которые, например, могут оценить содержание творчества исполнителя, или счесть проведение мероприятия опасным с какой-то точки зрения», — цитирует мэра mk.ru.

Сам мэр не планирует идти на концерт Моргенштерна и не понимает, о чем он поет, однако уверен, что возрастной рейтинг мероприятия 18+ и так не позволит приходить на его концерт детям, как опасаются активисты. «Если ребенок воспитан хорошим человеком, то никакого существенного влияния на его внутренний мир не окажет ни Моргенштерн, ни, извините, «Сектор газа», который мы все тоже когда-то слушали», — добавил мэр, напомнив, что ответственность за воспитание детей лежит на родителях.

В свою очередь, депутат красноярского Горсовета Вячеслав Дюков назвал творчество рэпера «мерзостью» и предложил обратиться к мэру и губернатору края с просьбой рассмотреть вопрос о запрете лицам, судимым за пропаганду наркотиков, выступать на территории края.

Ранее сообщалось, что Zivert вернет гонорар за сорванный концерт в Турции.

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