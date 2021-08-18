На «Новую волну» в Сочи пустят только половину гостей

Концерты музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи пройдут с пятидесятипроцентной загрузкой зала из-за санитарно-эпидемических ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи, концерты будут проходить при строгом соблюдении «антиковидных» норм.

Глава федеральной территории Сириус Андрей Столяров уточнил, что особое внимание будет уделено безопасности жителей и гостей курорта. «Мы уже обеспечили периметр безопасности. Установлены заградительные элементы, смонтировано более 20 камер видеонаблюдения. Спокойствие гостей и участников во время проведения концертов будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и волонтеры», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

Конкурс будет проходить с 19 по 25 августа, и в это время с 18:00 до полуночи будет ограничен проезд в Олимпийском парке, кроме того, ограничат автомобильное движение по Олимпийскому проспекту и изменят схему движения общественного транспорта.

Международный конкурс музыкальных исполнителей «Новая волна» впервые прошел в 2002 году. В течение 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи.

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