Экс-участница группы «Стрелки» заявила, что МакSим солгала о болезни

Бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта назвала сообщения о тяжелом заболевании певицы МакSим ложью и грязным пиар ходом. Об этом сообщает «Дни.ру».

Беретта заявила, что ее «тошнит от МакSим», и что ей надоел пиар коллеги на собственном здоровье.

«Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием», — отметила Беретта.

По ее словам, сначала она верила в болезнь и сочувствовала МакSим, но «когда история с ковидом и реанимацией затянулась», Берета решила, что вся ситуация – вранье.

Ранее певицу выписали из 52 городской клинической больницы Москвы.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице.