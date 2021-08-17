Врач сделал предположение о серьезной болезни Петросяна

Врач-ревматолог Михаил Кицис в беседе с «Экспресс-газетой» сделал предположение о том, какой серьезной болезнью может страдать 75-летний юморист Евгений Петросян.

Недавно подписчики Петросяна в социальных сетях заметили на его ногах клейкую ленту — тейп. Ее используют для фиксации или поддержки суставов и мышц. Как уточнил врач, тейпирование активно применяется при повреждении коленного сустава или мышц, связывающих суставную поверхность. «Евгений Ваганович в своем солидном возрасте продолжает вести очень активную жизнь, много путешествует, дает концерты, на которых по два часа проводит на ногах, и скорее всего, страдает артрозом коленного сустава», — объяснил Кицис.

В таком случае наложение тейпов оказывает обезболивающий эффект. Кроме того, тейп приподнимает поверхность кожи над очагом воспаления, улучшая кровообращение и стимулируя кровоток.

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