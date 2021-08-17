Бритни Спирс ответила на предположения о беременности и пластике

Певица Бритни Спирс обратилась к своим поклонникам, которые могли заметить, что у нее увеличилась грудь.

По ее словам, она не делала маммопластику и не беременна. «Это потому, что я поглощала пищу», — посмеялась артистка в Instagram.

Она также объяснила, почему в последнее время стала чаще публиковать откровенные фото — по словам Спирс, ей жарко. «Мне кажется ненормальной мгновенная реакция, которую женщина получает, когда ей жарко и она хочет просто сбросить лишний слой», — написала она. «Я пришла в мир нагой, я чувствую на плечах весь вес мира и просто хочу видеть себя более легкой», — говорит Спирс.

Кроме того, добавила Бритни Спирс, она не собирается фотографироваться топлес весь остаток жизни, однако сейчас это ее развлекает.

Ранее певица пожаловалась на худобу — по ее словам, у нее сильно похудело лицо.

Недавно отец Бритни Спирс, Джейми Спирс, отказался от опекунства над певицей после нескольких судебных процессов и широкой огласки в СМИ.