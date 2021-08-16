Стали известны наставники юбилейного сезона шоу «Голос»

Первый канал назвал имена наставников юбилейного — десятого — сезона вокального шоу талантов «Голос». Как стало известно «Газете.Ru», ими стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Ведущим десятого сезона будет Дмитрий Нагиев.

Согласно Первому каналу, съемки шоу пройдут в новой студии.

К участию в слепых прослушиваниях были допущены 120 вокалистов из России и других стран мира, включая Австралию и США. Среди них — 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в прошлом сезоне. На победу в «Голосе» будут претендовать как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой: юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и капитан полиции.

Новый сезон шоу «Голос» начнется этой осенью. Точная дата старта пока не названа.