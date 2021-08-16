Украинского шоумена затравили из-за селфи с Киркоровым

Украинского шоумена Владимира Остапчука затравили в социальных сетях из-за совместных селфи с певцом Филиппом Киркоровым.

Остапчук с женой, сообщили украинские СМИ, отдыхали на Крите, где встретили российского артиста, поужинали с ним и поделились фотографиями в Instagram. Остапчук, отметили они, рассказал, что провел с Киркоровым «теплый и дружный вечер».

Теперь под постами в Instagram Остапчука украинские пользователи оставляют сообщения оскорбительного характера, стыдят его, требуют его увольнения и высылки в Россию.

В июне 2021 года министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, представляющие угрозу национальной безопасности, однако позже Киркорова исключили из черного списка из-за нового обращения службы безопасности. В августе 2021 года СБУ все-таки запретила певцу въезд на Украину сроком на три года.

В марте 2020 года Остапчук призывал украинских музыкантов не ехать на «Евровидение», поскольку, был уверен он, в песенном конкурсе победила бы российская группа Little Big.