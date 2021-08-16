Джонни Депп пожаловался на бойкот от Голливуда

Актер Джонни Депп в интервью Sunday Times пожаловался на изменившееся отношение к нему со стороны голливудских продюсеров.

Так, приводит пример он, новый фильм «Великий» с ним в главной роли до сих пор не получил дату американской премьеры. «И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует?» — рассуждает он, намекая на то, что это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые неоднократно выдвигала в его адрес экс-супруга, актриса Эмбер Херд. «Мне нужно двигаться дальше и пролить свет на некоторые вещи», — сказал он, вероятно, имея в виду, что его суды с Херд продолжатся.

Ранее Депп одержал победу в судебном разбирательстве против бывшей жены Эмбер Херд, благодаря которому благотворительная организация должна будет раскрыть информацию о пожертвованиях актрисы.

Нью-Йорский суд обязал Американский союз гражданских свобод обнародовать документы, подтверждающие пожертвования со стороны Херд, которые она должна была перевести на счет благотворительной организации.

В 2020 году Джонни Депп проиграл в суде с изданием The Sun, которое он обвинял в клевете после публикаций о том, что актер якобы бил жену.