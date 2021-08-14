Создатели фейкового Twitter Ахеджаковой извинились перед актрисой

В фейковом аккаунте Twitter Лии Ахеджаковой, оказавшемся в центре скандала из-за критики в адрес телеведущего Владимира Соловьева, извинились перед актрисой и объяснили причины создания страницы.

«Мы приносим Лии Ахеджаковой искренние извинения. Приносим извинения и всех, кто принимал этот аккаунт как официальный аккаунт актрисы», — говорится в сообщении.

Создатели аккаунта подчеркнули, что не получали никаких денежных средств за его ведение и размещение критики в адрес журналиста. Кроме того, они заявили, что «никак не хотели оскорбить (и не оскорбляли)» Соловьева.

«Увидев его видео, где он поливает ее грязью за спектакль «Первый хлеб», нам стало по-настоящему жалко Ахеджакову, и мы решили вступиться за неё вот таким вот способом», — заявили создатели аккаунта.

В недавнем интервью изданию »Собеседник» Ахеджакова заявила, что у нее нет страниц в социальных сетях, а аккаунты для вброса скандальных высказываний от ее имени заводят не впервые.

До этого от ее имени в Twitter появилась критика в адрес телеведущего Владимира Соловьева. «На что он ответил огромным стримом в мой адрес. Это мне показали. Ужасно. Очевидно его редакторы проморгали, что это фальшь», — посетовала актриса.