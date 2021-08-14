Певица МакSим частично потеряла память после комы

Певица МакSим (Марина Абросимова) частично потеряла память после выхода из комы. Об этом сообщает StarHit.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани», — рассказала менеджер певицы Яна Богушевская.

Она утверждает, что МакSим вернулась домой, ей предстоит долгая реабилитация. Певице тяжело ходить, у нее кружится голова и возникают трудности с дыханием.

Богушевская отметила, что артистка приняла решение долечиваться дома, а рядом с ней круглосуточно будет находится медработник.

Ранее певицу выписали из 52 городской клинической больницы Москвы.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест на коронавирус, который оказался отрицательным. «11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице.