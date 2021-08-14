Звезду k-pop приговорили к трем годам тюрьмы за организацию занятий проституцией

Военный уд в Южной Корее приговорил кей-поп звезду Сынри (Ли Сын Хена) — солиста популярного корейского бойз-бенда Big Bang — к трем годам тюремного заключения за различные преступления, включая предоставление проституток иностранным бизнесменам. Об этом сообщает Ренхап.

Кроме того, суд обязал певца выплатить $1,3 млн.

Сынри было предъявлено обвинение в январе 2020 года по нескольким статьям, включая организацию незаконных сексуальных услуг для бизнес-инвесторов из Тайваня, Японии и Гонконга в период с 2015 по 2016 год. В ночном клубе, которым он управлял, происходили массовые изнасилования женщин, находящихся под действием наркотических веществ.

Он также был признан виновным в хищении средств из Сеула — выяснилось, что Сынри несколько лет делал крупные ставки в казино, что законодательно запрещено в Южной Корее.

Скандал с Сынри начался еще в 2019 году — тогда он быстро покинул сцену и ушел в армию. В суде появился в военной форме. Ли Сын Хен отрицал большинство выдвинутых ему обвинений.

Ранее сообщалось, что китайско-канадский рэпер Крис Ву арестован по подозрению в изнасиловании. Певец также потерял контракт с Porsche из-за обвинений в харассменте.