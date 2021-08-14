Бэнкси подтвердил авторство 10 работ, недавно появившихся на восточном побережье Англии

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что десять произведений стрит-арта, недавно появившихся в курортных городах на восточном побережье Англии, принадлежат ему.

Новые граффити неделю назад появились в Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде. Художник подтвердил авторство на странице в Instagram, опубликовав видео под названием «A Great British Spraycation».

На видео подтверждено, что в в Грейт-Ярмуте Бэнкси изобразил музыканта, играющего на аккордеоне, и двоих танцующих рядом с ним, в Горлстоне — автомат-«хватайку» для игрушек над головами пассажиров железной дороги, в Лоустофте — ребенка с ломом в руках. Также художник показал, как нарисовал огромную чайку в Олтон-Брод, а в Лоустофте — довольную крысу, лежащую в шезлонге с бокалом в лапках.

Другое граффити — на мини-конюшне написано «Go big or go home» («пан или пропал»), рядом изображена крыса на прислоненном к стене колесе.

На еще одной работе изображены трое детей, стоящих в лодке — они вычерпывают воду из дырявого судна. Сверху подпись: «Мы все в одной лодке».

В Кромере художник изобразил раков-отшельников, выползающих из ракушек с надписью сверху «Luxury rentals only». На видео также видно, как Бэнкси работает над статуей в Кингс-Линн, кладет ей «мороженое» в руку и пририсовывает высунутый язык.

Из видео все еще нельзя понять, был ли Бэнкси один или с помощниками, однако, у него с собой было много инвентаря и путешествовал он на минивэне.

Бэнкси — псевдоним, настоящее имя и происхождение художника не известны, вокруг его биографии ведутся споры — есть версии, что это кто-то из известных британских музыкантов, обычный житель Бристоля или даже группа людей. Сам художник настаивает, что его деятельность как автора граффити несовместима с деанонимизацией При этом анонимность не мешает Бэнкси продавать свои работы за миллионы долларов.

Ранее Бэнкси потерял права на две свои работы — «В обнимку с бомбой» и «Влюбленная крыса» — из-за отказа утратить анонимность.