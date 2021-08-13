Премьеру «Венома 2» снова перенесли из-за коронавируса

Студия Sony Pictures снова перенесла кинотеатральную премьеру блокбастера «Веном: Да будет Карнаж», передает Variety.

Премьера сиквела «Венома» Энди Серкиса, до этого несколько раз переносившаяся из-за пандемии коронавируса, была запланирована на 24 сентября.

Теперь фильм выйдет в кинотеатрах 15 октября.

По сюжету, убийца-маньяк Клетус Кэсседи в исполнении Вуди Харрельсона становится носителем симбиота, превращается в Карнажа — главного антагониста фильма — и сражается с антигероем Веномом, роль которого снова исполнил Том Харди.

В начале августа студия Sony опубликовала на YouTube второй трейлер фильма «Веном 2». В ролике много экранного времени отдано Карнажу.

Ранее было названо время выхода нового фильма о Джеймсе Бонде после множественных переносов.