Киркорову опять запретили въезд на Украину

Российскому певцу Филиппу Киркорову вновь запретили въезд на Украину, ограничение действует в течение трех лет. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на службу безопасности Украины (СБУ).

Как рассказали в ведомстве, решение было принято «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины».

Ранее в июне 2021 года министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ включило Киркорова в список лиц, которые несут угрозу для нацбезопасности страны. В службе указали на то, что исполнитель неоднократно устраивал «пропагандистские концерты» и делал заявления, в которых высказывался в поддержку аннексии Крыма и настаивал на том, что полуостров — это часть России.

Через несколько дней Киркорова убрали из «черного списка» украинского минкульта.

Список нежелательных деятелей культуры появился на Украине в 2015 году. В настоящее время число российских артистов, объявленных в стране персонами нон грата составляет порядка 200 человек.