Невзоров рассказал об отсутствии претензий к напавшему на него православному активисту

Журналист Александр Невзоров заявил, что у него нет каких-либо претензий к православному активисту, напавшему на него. Об этом сообщает телеканал «360».

Как объяснил журналист, нельзя сказать, что на него напали. Мужчину задержали сразу после инцидента.

«Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявления на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто», — уточнил Невзоров.

По его словам, инцидент произошел в момент подписания книг и фотографирования.

Журналист обратил внимание, что для молодого мужчины, ударившего его по щеке, закончилось все хорошо.

После того, как неизвестный ударил Невзорова, активист потребовал от него перестать «оскорблять чувства верующих и православную веру». Сразу после конфликта ударившего схватили охранники и отвели в сторону.

Ранее Невзоров, говоря о фильме «Зоя», назвал казненную партизанку Зою Космодемьянскую «исполняющим преступный приказ фанатиком». После этого Российское военно-историческое общество обратилось в Генпрокуратуру.