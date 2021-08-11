Энистон и Швиммер дали повод для слухов о романе после реюниона «Друзей»

Звезд «Друзей» Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в настоящем романе, сообщает издание Closer.

Игравшие влюбленных друг в друга Рейчел и Росса артисты, по свидетельствам очевидцев, снова стали близкими после съемок эпизода-реюниона в 2021 году.

Утверждается, что они много времени проводят в доме Энистон в Лос-Анджелесе. «После эпизода-воссоединения стало ясно, что воспоминания о прошлом всколыхнули чувства в обоих и что химия, которую им всегда приходилось прятать, все еще на месте. После съемок они начали переписываться, а в прошлом месяце Дэвид прилетел к Джен из Нью-Йорка в Лос-Анджелес», — рассказал инсайдер.

Принимая актера в гостях, продолжает источник, Энистон готовила ему ужины и много времени проводила с ним в беседах и прогулках.

Ранее Энистон признала взаимную с Дэвидом Швиммером влюбленность во время съемок первых сезонов «Друзей».