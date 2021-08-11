Умерла звезда «Великолепного века» Сабина Тозия

Сыгравшая в сериале «Великолепный век» Хюррем-султан немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли сообщила в Instagram о смерти своей коллеги по съемочной площадке Сабины Тозии.

По словам Узерли, 75-летняя Тозия скончалась 10 августа. «Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: «Великолепный век», «Материнская рана», «Мафия не может править миром». Вчера ты умерла. Мое сердце разбито», — написала Узерли. Причину смерти актрисы она не сообщила, возможно, смерть связана с онкологическим заболеванием, выявленным у артистки ранее.

В «Великолепном веке» Сабина Тозия сыграла роль кормилицы султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун.

Последним проектом Тозии должен был стать новый сезон сериала «Мафия не может править миром», однако в начале 2021 года у актрисы, которая исполняла роль матушки Хайрие, обнаружили опухоль головного мозга.

Операцию проводили на родине Сабины Тозии в Македонии, хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако после удаления большой опухоли правая сторона тела Тозии оказалась парализована.