Представитель MaкSим рассказала, сколько певице нельзя петь и выступать

Концертов и новых песен от певицы МакSим (Марина Максимова) не будет еще как минимум год, сообщила РИА «Новости» представитель артистки.

«Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия», — сказала представительница.

По ее словам, певица в целом не готова к публичному вниманию — она довольно долго провела в коме, и ей требуется восстановление.

Ранее МакSим пришла в себя после медикаментозного сна — там она провела почти два месяца. Сейчас все функции ее организма в порядке. Она поблагодарила врачей и поклонников, а также рассказала о своих ощущениях после комы.

Менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила «Газете.Ru», что вечером 9 августа певицу переведут из реанимации в обычную палату.