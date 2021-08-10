Бузова ответила на критику Безрукова после выступления по МХАТе

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Hello! ответила на критику артиста Сергея Безрукова в адрес ее выступления на сцене МХАТ им. Горького.

Бузова процитировала Безрукова, который радовался, что Константин Станиславский не дожил до ее выступления, и отметила, что уважает и любит актера. «Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна,» — сказала Ольга.

Безруков высказался о спектакле МХАТа «Чудесный грузин» в июне 2021 года.

Премьерные показы «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина. В конце июля представители театра говорили «Газете.Ru», что постановка с Бузовой обязательно вернется на сцену театра. Во МХАТе также опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой