Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ТАСС: капитализация «Сбера» впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд 13:15
Ученые нашли причину бессимптомного течения COVID-19 у некоторых пациентов 13:15
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова 12:59
Рост себестоимости водки не отразится на розничных ценах 12:57
МЧС направило дополнительную технику и спасателей в Якутию для тушения пожаров 12:56
Пластик в океане сексуально возбуждает раков-отшельников, выяснили ученые 12:54
Фальков призвал обеспечить равные права для привитых и непривитых от COVID-19... 12:50
Обнявшуюся с Ласицкене украинскую легкоатлетку Магучих назвали биомусором 12:49
В АТОР уточнили, угрожают ли туристам пожары в Греции 12:46
TikTok назвали самым скачиваемым приложением в мире 12:46

Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в первом сериале Тима Бертона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
face to face/Global Look Press

Актриса Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в новом сериале Netflix «Уэнсдэй» — первом сериале Тима Бертона.

В основу сюжета сериала ляжет история про «Семейку Аддамс», сообщает Variety.

Также в проекте снимутся Дженна Ортега (Уэнсдэй) и Луис Гусман (Гомес, супруг Мортиши).

Автор «Эдварда Руки-ножницы» и «Трупа невесты» снимет все восемь эпизодов проекта.

Главной героиней «Уэнсдэй» станет дочь Мортиши и Гомеса, сюжет будет разворачиваться вокруг ее учебы в академии Nevermore. Ей предстоит овладеть экстрасенсорными способностями, раскрыть тайну родителей и остановить серийного убийцу.

Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.

Ранее мать Уэнсдэй Мортишу играли Кэролин Джонс (сериал «Семейка Аддамс», 1964-1966) и Анжелика Хьюстон (фильмы Барри Зонненфельда 1991 и 1993 года). По мотивам одноименного сериала 1960-х годов и комиксов Чарльза Аддамса были созданы и другие проекты, посвященные пугающему семейству: мультсериалы, видеоигры и полнометражные мультфильмы.

О том, что Тим Бертон будет снимать сериал по «Семейке Аддамс», стало известно в феврале 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии заподозрили в растрате
СК задержал бывших глав правительства и минтуризма Северной Осетии
«Не идите по ложному пути»: Пекин осудил решение Вильнюса открыть представительство Тайваня
Китай отозвал своего посла в Литве для консультаций
«Невольный участник»: «Рыбный король» признался в убийстве
Депутат-миллиардер заявил, что случайно застрелил мужчину на Камчатке
В России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса
Еще двое человек умерли после аварии в больнице во Владикавказе
МЧС направило дополнительную технику и спасателей в Якутию для тушения пожаров
Производитель водки заявил о росте ее себестоимости
Новости и материалы
ТАСС: капитализация «Сбера» впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд
Ученые нашли причину бессимптомного течения COVID-19 у некоторых пациентов
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова
Рост себестоимости водки не отразится на розничных ценах
Пластик в океане сексуально возбуждает раков-отшельников, выяснили ученые
Фальков призвал обеспечить равные права для привитых и непривитых от COVID-19 студентов
Обнявшуюся с Ласицкене украинскую легкоатлетку Магучих назвали биомусором
В АТОР уточнили, угрожают ли туристам пожары в Греции
TikTok назвали самым скачиваемым приложением в мире
В Минздраве Северной Осетии назвали предварительную причину аварии с кислородом
«Ъ»: Минфин задумался о приватизации оператора платежной системы «Мир»
В Ленинградской области два обвиняемых сбежали из зала суда
Экс-генменеджер сборной России считает слухами информацию о возвращении Капризова в ЦСКА
Эксперты рассказали о вероятности проникновения в Россию лихорадки Марбург
Уголовное дело возбудили после отравления 31 ребенка на сборах в Ростовской области
В Петербурге впервые с февраля число заболевших COVID-19 превысило показатели Москвы
Чемпион Игр считает, что возвращение Капризова в ЦСКА станет плюсом для сборной
Китай отозвал посла в Литве
Все новости
Погибшие были тяжело больны: стали известны новые подробности ЧП в Северной Осетии
Минздрав сообщил о восстановлении подачи кислорода в больницу Владикавказа
Ученые про фаббинг: почему люди меняют друзей на смартфон
Ученые рассказали, как не поссориться с друзьями, зависая в гаджетах
Жестких мер не будет: власти не торопятся радикально регулировать топливный рынок
Правительство не решилось на запрет экспорта бензина
«Относимся с уважением»: Белоруссия оправдалась за издевательские комментарии
Белорусская ассоциация гимнастики принесла извинения за скандальные слова в адрес гимнасток России
«Чрезвычайно сильны»: США напомнили о своем могуществе России и Китаю
Госсекретарь Блинкен обратил внимание на российские и китайские заявления об упадке США
Спасаем правильно: МЧС внедрит стандарт по работе с попавшими в ДТП автомобилями
МЧС разработает индивидуальные «карты спасения» для различных автомобилей на случай ДТП
«Кожа и волосы не дышат»: как не навредить себе твердой косметикой
Химики объяснили, как работают твердые косметические средства
«Тут средненько с соблюдением законов»: чувствуют ли русские в Киргизии подъем национализма
Совет Думы осудил ряд русофобских случаев в Киргизии
Ковчег инноваций: как будет выглядеть реализация идеи Сергея Шойгу
Стали известны подробности проекта создания России будущего в Сибири
Развод Букиных и замена «Ранеток»: чем закончились популярные сериалы нулевых
Как закончились «Счастливы вместе», «Интерны», «Универ» и другие культовые сериалы
«Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко
Поклонская пригласила Лукашенко своими глазами посмотреть, как живут в Крыму
На основе принципа взаимности. В Москве ответили на недружественные действия Лондона
В МИД России разъяснили санкции, введенные в отношении британцев
В Лондоне сломался Тауэрский мост. Как это было
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях