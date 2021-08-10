Дочь Джонни Деппа встречается с исполнителем роли Элвиса Пресли

Дочь актера Джонни Деппа и модели Ванессы Паради Лили-Роуз дала повод для слухов о новом романе, сообщает Daily Mail.

Журналисты застали 22-летнюю Лили-Роуз Депп обнимающейся с 29-летним актером Остином Батлером в Лондоне. Пара сперва поужинала с другом, а после прогулялась по городу. Папарацци смогли заснять поцелуи Лили-Роуз и Остина.

Ранее Лили-Роуз встречалась со своим коллегой по фильму «Король» (2019) Тимоти Шаламе. В апреле 2020 года Шаламе заявил о расставании с Депп.

Остин Батлер, в свою очередь, расстался с актрисой Ванессой Хадженс в январе 2020 года после девяти лет романа.

Следующей большой киноработой Остина Батлера станет роль певца Элвиса Пресли в байопике База Лурмана «Элвис». На кастинге на эту роль он обошел таких актеров, как Гарри Стайлз и Энсел Элгорт. В картине также снимутся Мэгги Джилленхол и Том Хэнкс.