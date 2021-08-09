Актер Назаров признался, что не чувствует ногу после коронавируса

Народный артист России Юрий Назаров рассказал «Газете.Ru» о последствиях коронавируса, который он перенес в прошлом году.

«Коронавирусом я заболел в начале сентября 2020 года. Лежал в реанимации. После выписки у меня начался тромбоз в ноге. Сейчас хожу, но не чувствую ногу. По просьбе детей сделал вакцинацию. Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса, — подчеркнул он. — После коронавируса продолжаю работать, ведь являюсь актером. В тяжелых трюках не участвую, но соглашаюсь на проекты, которые мне предлагают».

О госпитализации 84-летнего Назарова с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19 стало известно 8 сентября 2020 года, спустя 11 дней артиста выписали из больницы.