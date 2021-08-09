Певицу МакSим переводят из реанимации в обычную палату

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала в Instagram, что госпитализированная с пневмонией звезда идет на поправку.

Уже 9 августа артистку переведут в обычную палату. Когда будет выписка, врачи пока не сообщают, но называют такой благополучный исход редким и уникальным случаем. «Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено», — уточнила Соколова.

Возвращение к пению будет зависеть от самочувствия и процесса восстановления легких.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест, который оказался отрицательным.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы МакSим, лежа в больнице.

Спустя несколько дней исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. 7 августа она смогла полностью прийти в себя.