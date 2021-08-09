Умерла 95-летняя актриса Джейн Уизерс

Актриса Джейн Уизерс скончалась на 96-м году жизни, сообщает Sky News со ссылкой на дочь покойной.

Смерть наступила в Калифорнии 7 августа. Причина смерти не разглашается.

Актерскую карьеру Уизерс начала в возрасте шести лет в 1932 году. Уже в 1934 году она получила роль в фильме «Сияющие глазки», где сыграла с Ширли Темпл.

Свою первую главную роль она получила в фильме 1935 года «Джинджер». За нее она получила признание от президента США Франклина Рузвельта.

С большого экрана Джейн Уизерс ушла в 1947 году в возрасте 21 года, а после этого начала развивать телевизионную карьеру. В частности, она играла в сериалах «Она написала убийство» и «Альфред Хичкок представляет». В США она также известна как главная героиня рекламы чистящего средства Comet.

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