В Москве ограбили звезду «Приключений Электроника»

В Москве воры похитили у актера Юрия Торсуева мобильный телефон, сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 65-летнего артиста ограбили случайные знакомые. Торсуев якобы сидел на лавочке на улице и отдыхал, когда к нему подошли неизвестные мужчины. В процессе беседы Торсуев достал телефон и стал показывать фотографии. Уйдя в магазин и вернувшись, он обнаружил, что его телефон исчез. Собеседники утверждали, что не знают, куда он пропал.

Артист обратился в полицию. Он уточнил, что стоимость пропавшего телефона составляет 20 тыс. руб.

Юрий Торсуев и его брат Владимир сыграли главные роли в известном советском фильме «Приключения Электроника». Сейчас они снимаются нечасто, однако утверждается, что они должны появиться в картине «Брат-3» — нелицензионном продолжении дилогии «Брат».