«Отряд самоубийц: миссия навылет» стал лидером проката в России

Фантастический боевик «Отряд самоубийц: миссия навылет» возглавил российский прокат, сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм в премьерный уик-энд с 5 по 8 августа собрал 324,5 млн руб. По сюжету картины Джеймса Ганна, отряд суперзлодеев собирается, чтобы уничтожить оружие из сверхсекретной лаборатории. В фильме сыграли Идрис Эльба, Марго Робби, Джон Сина и др.

На втором месте оказался фильм «Круиз по джунглям». Он за четыре дня собрал 120,5 млн руб. Фильм Жауме Кольет-Серра с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант рассказывает о поисках чудодейственного дерева.

Третью строчку занимает фантастический триллер М. Найт Шьямалана «Время» с 40,5 млн руб. В фильме рассказывается о группе отпускников, оказавшихся на изолированном острове, где время идет быстрее обычного. В фильме сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие.

На прошлой неделе «Круиз по джунглям» лидировал в отечественном прокате.