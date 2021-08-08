В США от рака умерла звезда сериала «Клиника»

Американская актриса и продюсер Марки Пост, известная российскому зрителю по сериалу «Клиника», скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на менеджера артистки.

Как уточняет издание, Пост ушла из жизни в результате почти четырехлетней борьбы с раком.

После того, как врачи сообщили актрисе о ее диагнозе, Пост наотрез отказалась отказалась делать перерыв в карьере, пишет Deadline, Последними работами актрисы стали фильмы «Четыре Рождества и свадьба» (2017) и сериал «Детки в порядке» (2018-2019).

Марки Пост родилась в Калифорнии в 1950 году. На экранах она начала появляться с конца 1970-х годов в таких картинках, как «Калифорнийский дорожный путь» и «Барнаби Джонс». Ее также можно увидеть в сериалах «Невероятный Халк» и «Бак Роджерс и двадцать пятом столетии».

Ранее сообщалось, что актриса Теа Уайт, подарившая голос героине мультфильма «Кураж — трусливый пес» Мюриэл Багге, скончалась в возрасте 81 года.