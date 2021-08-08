Скончался художник Александр Ройтбурд

Умер советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице музея в Facebook.

Он ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Причина смерти не уточняется.

Как сообщает газета «Украинская правда», Ройтбурд длительное время болел, у него были осложнения после коронавируса, который он перенес весной.

Прощание с художником пройдет 11–12 августа.

Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году он и его друзья основали ассоциацию «Новое искусство». Также художник руководил филиалом галереи Марата Гельмана в Киеве.

Картины Ройтбурда можно увидеть в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Третьяковской галерее в Москве и в Центре современного искусства в Киеве.

1 августа стало известно о смерти американского художника и скульптора Джорджа Роадса.