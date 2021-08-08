Скончался художник Александр Ройтбурд

Умер советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице музея в Facebook.
Он ушел из жизни в возрасте 59 лет.
Причина смерти не уточняется.
Как сообщает газета «Украинская правда», Ройтбурд длительное время болел, у него были осложнения после коронавируса, который он перенес весной.
Прощание с художником пройдет 11–12 августа.
Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году он и его друзья основали ассоциацию «Новое искусство». Также художник руководил филиалом галереи Марата Гельмана в Киеве.
Картины Ройтбурда можно увидеть в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Третьяковской галерее в Москве и в Центре современного искусства в Киеве.
1 августа стало известно о смерти американского художника и скульптора Джорджа Роадса.