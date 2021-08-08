Актер «Игры престолов» рассказал о борьбе с алкоголизмом и мыслях о суициде

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и проблемах с психическим здоровьем после завершения шоу. Об этом он сообщил в интервью изданию The Sunday Times.

«То, что случилось со мной после того, как «Престолы» закончились, и что происходило во время «Престолов», носило довольно травмирующий характер. Все это было связано с алкоголем», — рассказал актер.

Он отметил, что в один момент «добрался до точки», где почувствовал себя «плохим» человеком, после чего решил покончить с собой.

Актер подчеркнул, что у него были «периоды настоящей депрессии».

Харрингтон рассказал, что отправился на реабилитацию и лечился в клинике Privé-Swiss за 95 000 фунтов стерлингов в месяц.

В интервью он отметил, что не употреблял алкоголь и наркотические вещества уже 2,5 года.

Ранее писатель Джордж Мартин признался, что считает провальным финал сериала «Игра престолов», основанный на его серии романов «Песнь льда и огня», и пообещал, что напишет другую концовку в последней книге.