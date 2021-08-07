Джеймс Белуши разводится с женой

Американский актер Джеймс Белуши подал на развод с Дженнифер Слоун после 23 лет брака, пишет TMZ.

Как сообщает издание, 67-летний артист подал документы на расторжение брака в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Пара уже была на грани развода. В 2018 году расстаться захотела Слоун. В марте того же года женщина подала документы в суд Лос-Анджелеса. В иске она указала, что причиной ее решения являются непримиримые разногласия. Однако пара помирилась более года спустя.

Джим Белуши и Дженнифер Слоун поженились в мае 1998 года. Этот брак стал для актера третьим. У супругов имеется двое детей: сын Джаред Джеймс и дочь Джемисон Бесс. Также у актера есть сын Роберт Джеймс от первой жены Сандры Дэвенпорт.