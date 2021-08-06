Little Big приклеили усы Нетте Барзилай в новом клипе

Российская панк-рейв-группа Little Big записала дуэт и клип на него с победительницей международного песенного конкурса «Евровидение» Неттой Барзилай.

Музыкальный ролик Moustache («Усы») опубликован на YouTube. «Я знаю, что тебе нравятся мои усы», — поется в тексте.

Сама Нетта Барзилай, вокалистка Little Big Софья Таюрская и другие девушки в клипе изображены с наклеенными усами, которые они пытаются сделать еще гуще.

В 2020 году Little Big должны была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» Россию с песней UNO. Конкурс был отменен, а от участия в музыкальном соревновании в 2021 году музыканты отказались.

Нетта Барзилай победила на «Евровидении» в 2018 году, тогда она исполняла композицию Toy.

Ранее лидер Little Big Илья Прусикин записал видео, в котором продемонстрировал загрязненную воду в озере Байкал. В ответ на это экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов выпустил ролик, где спародировал музыканта, заверив, что в озере «самая чистая вода в мире».