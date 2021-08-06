Актер Краско рассказал, что «не желал жить» после заражения COVID-19

Актер Иван Краско в разговоре с «Газетой.Ru» вспомнил, что испытывал после заражения коронавирусом осенью прошлого года.

«Во время болезни я чувствовал полное бессилие и даже нежелание жить. Было какое-то опасное и позорное равнодушие, — поделился 90-летний артист. — Но, видимо, волевые качества все же играют роль в выздоровлении. Был такой эпизод, что у меня в голове что-то сверкнуло — и я упал. Потом быстро поднялся и подумал: «Это что, репетиция инсульта?»

По словам Краско, врачи тогда собирались положить его в больницу, однако актер решился лечиться дома.

«Дома мне было лучше. В итоге врачи ко мне прислушались и оставили лечиться дома с родными. Свое здоровье я восстанавливал на даче, — объяснил он. — Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму».

Народный артист России также добавил, что после болезни у него был «большой перерыв в театре» — на сцену Краско вернулся только в конце января 2021 года (о самом диагнозе стало известно еще в октябре).

«Руководство посоветовало мне сидеть дома и не высовываться. Но мои коллеги обо мне заботились», — заключил он.