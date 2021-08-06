Звезда «Кухни» Мария Горбань родила второго ребенка

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань родила второго ребенка от супруга — фотографа Кирилла Зоткина.

Новость о пополнении в семье Горбань сообщила в Instagram. Ребенок родился 5 августа в США, последний месяц перед родами семья провела в Майами.

Для новорожденного выбрали необычное имя. «Любовь рождает любовь! Привет, Нилан», — написала в личном блоге Горбань.

Первую дочь 34-летняя Горбань родила в браке с осветителем Олегом Филатовым, Стефании уже шесть лет. В начале 2021 года Горбань вышла замуж за Зоткина.

Ранее сообщалось, что актер Майкл Фассбендер и актриса Алисия Викандер впервые стали родителями — в сети появились фотографии, на которых можно разглядеть Фассбендера с маленьким ребенком на руках. Имя и пол малыша неизвестны. Сейчас 32-летняя Викандер и 44-летний Фассбендер находятся в Париже на съемках нового проекта актрисы.