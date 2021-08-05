Барабанщик Rolling Stones не поедет на гастроли из-за срочной операции

Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс вынужден отказаться от тура по США из-за срочной операции, сообщает The Sun.

80-летний Уоттс хорошо перенес хирургическое вмешательство в Лондоне. От гастролей ему пришлось отказаться по рекомендации врачей, которые настояли на покое для пожилого музыканта.

Это первый тур с 1963 года, который музыкант пропускает.

Гастроли по США с программой No Filter стартуют в сентябре, всего у Rolling Stones запланировано 13 концертов.

По словам представителя группы, операция была непредсказуемой. Уоттса заменит сессионный музыкант, старый приятель группы Стив Джордан. О замене его попросил сам постоянный барабанщик Rolling Stones. Музыканты надеются, что Чарли Уоттс вернется в состав в 2022 году к 60-летию коллектива.

Ранее сообщалось, что барабанщик Offspring не поедет в тур из-за отказа от прививки.