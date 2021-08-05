Супругу и трехлетнюю дочь актера Стеклова госпитализировали

Супруга 73-летнего актера Владимира Стеклова Ирина и его трехлетняя дочь Арина были госпитализированы в детскую больницу с подозрением на коронавирус, сообщает «СтарХит».

Девочка заболела на днях, у нее кашель и высокая температура. У жены артиста пятипроцентное поражение легких сделала КТ, которое показало по 5% поражения легких с обеих сторон и вирусную пневмонию.

Стеклов находится в больнице уже неделю, его поражение легких оценивают в 50%, коронавирусная инфекция вызвала у него серьезную дыхательную недостаточность. «Звонили из Володиной больницы, прислали новый план лечения. Говорят, что противовирусный препарат, который назначили — очень эффективен при короне. Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Муж обдумывает побег домой. Или лучше, или совсем устал уже там. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружения и кашель с легкими прожилками крови», — поделилась Ирина.

Известно, что даже в детской больнице с супругой Стеклова будут работать те же врачи, что лечат ее мужа.

Ранее сообщалось, что госпитализированному с COVID-19 Стеклову стало лучше.