Назначена дата рассмотрения кассационной жалобы по делу Ефремова

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову 15 сентября, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда.

В жалобе защита актера, в частности, указано, что у Ефремова «слабое состояние здоровья», «расстройство личности» и зависимость от алкоголя, которые, по мнению юристов, не были реально оценены судом и могут стать смягчающими обстоятельствами.

В свою очередь, сам Михаил Ефремов в жалобе попросил смягчить наказание. Он написал, что видел, как погибший в ДТП Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности.

8 июля 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг «Газете.Ru» информацию об «очень серьезных проблемах» со здоровьем у актера.