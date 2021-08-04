Фассбендер и Викандер впервые стали родителями

Актер Майкл Фассбендер и актриса Алисия Викандер впервые стали родителями, сообщает Yahoo.

Пара, как правило, не афиширует личную жизнь. Однако на новых фотографиях агентства The Mega Agency, пишет издание, можно разглядеть Фассбендера с маленьким ребенком на руках.

Имя и пол малыша неизвестны. Сейчас 32-летняя Викандер и 44-летний Фассбендер находятся в Париже на съемках нового проекта актрисы.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер встретились на съемках фильма «Свет в океане» в 2014 году. Когда двумя годами позже фильм вышел, они уже встречались, но не обсуждали это с прессой. Викандер предупреждала журналистов, что не будет вдаваться в подробности личной жизни. «Найти общий язык было легко, но это наше личное дело», — говорил актер.

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